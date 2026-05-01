Где грань между переработкой и синдромом хронической усталости

Многие россияне просыпаются уже уставшими, а выходные воспринимают лишь как короткую паузу перед новым забегом — хронический энергодефицит стал фоновым состоянием для огромной доли взрослых. Как отличить обычную усталость после рабочего дня от эмоционального истощения и синдрома хронической усталости, когда пора перестать отмахиваться фразой «все так живут» и обратиться к врачу?

«Значительная часть россиян чувствует усталость каждый день. По сути, очень большая доля взрослых живет в режиме хронического энергодефицита, и это уже не индивидуальное ощущение, а фон современного мира», — рассказала в комментарии RuNews24.ru кандидат педагогических наук, декан факультета педагогики Университета «Синергия», Анна Шатравкина.

По словам эксперта, среди причин усталости все чаще встречаются не физические нагрузки, а нервная и ответственная работа, постоянный стресс, тяжелый новостной фон, неопределенность будущего. Привычная формула «поработал — отдохнул — восстановился» срабатывает не у всех: люди рассказывают, что просыпаются уже уставшими, а выходные воспринимают как короткую паузу перед новым забегом.

«При этом за одним и тем же словом «усталость» скрываются разные состояния. Есть обычная усталость после напряженного дня, когда закончился проект, прошла смена, сдан экзамен. Она связана с конкретным усилием, и после сна, отдыха, смены деятельности организм постепенно возвращает энергию. Это нормальная реакция здорового человека на нагрузку».

Эксперт отмечает, что есть эмоциональная и профессиональная усталость, которая может приводить к депрессивным состояниям. В этом случае меняется не только уровень сил, но и отношение к тому, чем человек занимается. Появляются раздражительность, внутренняя пустота, циничное «мне все равно», чувство бессмысленности того, что происходит. Это уже сигнал о жизненном истощении, а не просто о том, что «пора взять отгул».

«И есть синдром хронической усталости — состояние, которое описывается как длительная, выраженная усталость, длящаяся многие месяцы, резко снижающая привычную активность и не проходящая даже после отдыха. Для него характерно ухудшение самочувствия после нагрузки, неосвежающий сон, трудности с концентрацией внимания. В такой ситуации речь идет не о слабости характера, а о состоянии, с которым важно обратиться к врачу».

Почему же многим начинает казаться, что хроническая усталость — это «новая норма»? Одна из причин, по словам эксперта, заключается в том, что люди привыкли справляться сами и не рассматривать усталость как серьезный сигнал. Чаще всего человек пытается помочь себе простыми средствами: выспаться, погулять, побыть одному, провести время с близкими.

«Это важные и полезные практики. Но если месяцы и годы проходят под лозунгом «мне трудно, но так живут все», граница между обычным переутомлением и истощением незаметно сдвигается. Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Усталость не уходит даже после отпуска и смены деятельности. Привычные занятия и радости больше не вызывают должного эффекта. Растет раздражительность, появляется чувство пустоты. Все сложнее удерживать внимание, увеличивается количество забытых мелочей. Все чаще беспокоят сон, давление, головные боли. В такой момент важно не ругать себя за слабость, а честно признать: ресурсов действительно не хватает, нужна поддержка и, возможно, помощь специалистов».

Эксперт подчёркивает, что разговор о хронической усталости — это разговор о том, какой стиль жизни и работы мы готовы считать нормальным для себя.