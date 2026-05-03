Сон при включенном свете может повышать риск набора веса на 22%

Привычка спать при включенном свете — будь то ночник, лампа или экран телевизора — может нарушать обмен веществ и способствовать набору веса. Об этом сообщил врач-сомнолог Чжэн Тяньмин, ссылаясь на данные крупных наблюдательных исследований.

Эксперта цитирует издание CNNB. Как пояснил специалист, даже слабое освещение, проникающее через закрытые веки, активирует фоторецепторы сетчатки и подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его дефицит влияет не только на качество сна, но и на метаболические процессы, включая регуляцию аппетита. Эти выводы подтверждаются исследованием, опубликованным в JAMA Internal Medicine.

Ученые из Национальные институты здравоохранения США в течение пяти лет наблюдали более 43 тысяч женщин. Оказалось, что у тех, кто спал при включенном свете или телевизоре, риск набора более пяти кг веса был выше на 17% по сравнению с теми, кто спал в полной темноте. Вероятность избыточного веса и ожирения возрастала на 22% и 33% соответственно.

По словам Тяньмина, ключевую роль в этом процессе играет гормональный дисбаланс. Свет в ночное время нарушает соотношение лептина и гормонов, стимулирующих чувство голода. Лептин сигнализирует мозгу о насыщении, однако при сбоях сна этот механизм работает хуже. В результате организм может "ошибочно" воспринимать состояние как энергетический дефицит.

"Даже если человек не ест ночью, на следующий день у него усиливается аппетит, причем чаще возникает тяга к калорийной пище. Это со временем повышает риск набора веса", - отмечает сомнолог.

Эксперт рекомендует спать в затемненном помещении и ограничивать использование электронных устройств перед сном. Если полностью отказаться от ночника невозможно, предпочтение следует отдавать теплому свету — красному или оранжевому, так как синий спектр сильнее подавляет выработку мелатонина.