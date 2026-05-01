Нутрициолог рассказала, как не поправиться в майские праздники

Маленькие порции, а также больше овощей, фруктов в блюдах необходимо в майские праздники, чтобы не набирать "лишних" килограммов, кроме того, нужно питаться сбалансированно в течение всего года, заявила ТАСС нутрициолог, старший преподаватель кафедры физической культуры Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Мария Овчарова.

"Исследования показывают, что во время праздничных застолий чаще всего негативный эффект на фигуре отмечают люди, которые в целом ведут недостаточно здоровый образ жизни. В повседневной жизни либо их питание не сбалансировано, либо ими применяются необоснованные ограничивающие диеты. Оба варианта приводят к тому, что человек будет переедать на праздниках. Как следствие, это будет влиять на его вес", - сообщила Овчарова.

По ее словам, есть несколько советов, как правильно организовать питание во время майских праздников.

"Метод тарелки как способ организации приема пищи: два кусочка шашлыка, помидор и половинка огурца, кусок лаваша. Это будет отличный сытный, вкусный прием пищи", - рекомендует эксперт.

Также Овчарова рекомендует, есть маленькими порциями и делать между застольем перерывы для игр на природе или общения с родственниками и друзьями, употреблять больше фруктов, зелени и овощей, а также пить обычную воду, а не газировку и алкоголь, которые имеют высокую калорийность. Для шашлыка лучше выбирать цельное мясо и мариновать его лучше самому.

Но самый главный совет, говорит нутрициолог, это придерживаться адекватного и сбалансированного питания, не переедать, работать со своим пищевым поведением и осознанным потреблением продуктов в течение всего года.