Wellness-тренды: семь простых правил для крепкого сна

В 2020 году аналитики международного агентства WGSN предсказали, что сон станет ключевым wellness-трендом десятилетия. И они оказались правы! Западные маркетологи даже выделили продукцию для улучшения сна в отдельную категорию товаров, которая включает в себя различные гаджеты, приложения, умные матрасы и другие продукты. По прогнозам, к 2032 году объём рынка этих товаров достигнет 995 триллионов долларов.

В прошлом считалось, что вести активный образ жизни, постоянно быть в движении и не спать по ночам — это признак успеха. Этот образ жизни транслировался в книгах, фильмах и телесериалах нулевых. Однако на практике мало кто действительно жил в таком режиме, ведь сон — это основная физиологическая потребность организма. Признавать, что вы спали 8 часов или легли спать в 22:00, значило назвать себя неудачником, а жить на кофе и энергетиках — считалось нормой. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Пандемия побудила многих людей переосмыслить свое отношение ко сну. Оказалось, что некоторые люди даже не знают, как правильно спать и не высыпаются. Эксперты объясняют это тем, что нормальному сну мешают стресс и гаджеты, кофеин, алкоголь, недостаток физической активности, несбалансированное питание с высоким содержанием сахара и тяжелой пищи. А ещё есть и социальные факторы — мы знаем, что сон важен, но можем легко пожертвовать им ради вечеринок, срочной работы или просмотра сериала.

Почему сон так важен и почему опасно им пренебрегать?

Нормальное количество сна (7–8 часов для взрослых) связано с хорошим самочувствием, высокой самооценкой, концентрацией внимания и способностью решать сложные задачи. Единоразовый недосып — это не так уж и страшно. Да, утром вы будете выглядеть хуже, чувствовать себя разбитым, злиться на весь мир и медленнее реагировать на происходящее, но это не смертельно. Другое дело — хронический недосып. Он систематически разрушает организм, приводя к депрессии, снижению иммунитета, гормональным нарушениям и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Обширное исследование с участием 88 тысяч человек подтвердило, что люди, которые засыпают до 23:00, имеют более низкий риск сердечного приступа и инсульта. У тех, кто спал менее шести часов, риск сердечных заболеваний был повышен на 48%. Также было доказано, что недостаток сна грозит прибавлением лишних килограммов. Пятичасовой сон повышает уровень грелина («гормона голода») на 28% и снижает уровень лептина (гормона насыщения) на 18%. Другими словами, чувство голода становится сильнее, и контролировать аппетит становится всё труднее. Так что, если нет нормального сна, похудеть практически невозможно.

Сегодня успех связан не с работой и развлечениями в режиме 24/7, а со способностью находить баланс в жизни. The Wall Street Journal пишет о тенденции раннего отхода ко сну: люди в возрасте от 18 до 35 лет осознают связь между здоровьем и сном, поэтому ложатся спать не позднее 21:00. А во всём мире становится популярным новый вид развлечений — сонный туризм. Он ориентирован на путешественников, которые просто хотят комфортно выспаться. В эту категорию входят отели, глэмпинги и курорты вдали от цивилизации: в горах, джунглях, лесах и даже на необитаемых островах. Посетителям гарантированы полная тишина, свежий воздух, выбор подушек на любой вкус, самые удобные матрасы, цифровой детокс и расслабляющая атмосфера.

Кстати, устроить себе сон как в отеле можно и дома — стоит приобрести хороший матрас и подушки, шелковые наволочки и маски для сна. А вот использование снотворных — это крайняя мера, так как они часто не решают проблему, а лишь временно скрывают её. Кроме того, сегодня существуют разработки в области технологий для сна (SleepTech), которые могут предложить более эффективные решения. Например, звуковые одеяла создают белый шум, который успокаивает и заглушает внешние звуки. Специальные роботы помогают тем, кто не может заснуть в одиночестве. А кубик сна использует низкочастотные импульсные электромагнитные поля для улучшения качества сна.

Чтобы «настроить» свой сон, не обязательно использовать интеллектуальные технологии. Вот несколько правил, которые помогут вам расслабиться и подготовиться ко сну:

Не ешьте тяжелую пищу и сладости перед сном. Лучше выпейте травяной чай из ромашки, лаванды, мяты или вербены. Отложите интенсивные упражнения на утро или вторую половину дня, чтобы не повышать уровень адреналина и не затруднять успокоение организма. Вечером можно заняться растяжкой или йогой. Проветрите спальню и приглушите свет. Займитесь медитацией, рисованием или чтением книг, но только бумажных, а не электронных. Избегайте новостей, рабочих вопросов и социальных сетей, чтобы тревожные мысли не мешали вам заснуть. Заведите бьюти-привычки перед сном: ванна с солью, маска для лица или массаж головы. Если вы не можете заснуть, не мучайте себя. Встаньте, займитесь чем-нибудь спокойным и попробуйте снова лечь спать через некоторое время. Короткий дневной сон может повысить вашу концентрацию и улучшить производительность. Но не забывайте о правилах: не более 30-45 минут

Вот так сон, который кажется такой простой вещью, на самом деле оказывается не таким уж и простым.