Кардиолог назвал неочевидный продукт, который разрушает здоровье сердца

Безобидный на первый взгляд продукт может серьёзно ухудшить здоровье сердца. Об этом предупредил кардиолог Аурелио Рохас.

Речь идёт о кетчупе. По словам врача, при производстве в соус добавляют большое количество сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Чрезмерное употребление кетчупа приводит к резким скачкам уровня глюкозы и инсулина в крови, а также провоцирует хроническое воспаление в организме, которое негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Кетчуп — это не пикантная приправа, а сахар с томатами», — подчеркнул кардиолог.

При этом Рохас отметил, что полностью отказываться от продукта не обязательно, однако его потребление стоит сократить до минимума. По аналогичным причинам врач также назвал вредным соус барбекю, состав которого ещё более сомнительный.

