Диетолог предупредила об опасности голодания без контроля врача

В отсутствие необходимых обследований и рекомендаций специалиста отказ от пищи может привести к мочекаменной болезни.

Такой риск есть даже в молодом возрасте, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Нурия Дианова.

«Вот почему нельзя заниматься голоданием самостоятельно. Была ситуация в моей жизни, ко мне обратилось телевидение, мы снимали сюжет. И там было три девочки, которые голодали на разных типах. Вот у одной из них впервые проявилась мочекаменная болезнь на фоне голодания. Она сама делала дома, нигде не обследовалась. Молодая женщина, мочекаменная болезнь — это очень трудная история. Нужно потом всю жизнь так себя вести, чтобы не испытать второго приступа отхода камней. Это адская боль. Это очень дорого лечить. Поэтому никаких «дома».

