Эксперт рассказал, как быстро прийти в форму после майских без диет и геройств

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», как быстро прийти в форму после майских праздников без диет и геройств. По его словам, каждый год спортзалы переживают локальный апокалипсис. Люди с ужасом смотрят на весы и прибегают в зал с одной целью — срочно «отработать» шашлыки.

«Давайте сразу спустимся на землю. Быстро прийти в форму, убиваясь на тренировке — худшее, что можно придумать. Те плюс три килограмма, которые вы привезли с дачи — это не жир. Набрать столько за неделю застолий физиологически почти нереально. Это банальный отёк: избыток углеводов и соли задержал воду в тканях. Если на фоне переедания и алкоголя вы устроите организму ещё один стресс в виде жёсткой тренировки, нервная система уйдёт в глухую оборону. Взлетит кортизол, и вы отечёте ещё сильнее», — сказал эксперт.

Оборин посоветовал постепенно возвращаться к привычному рациону. Не нужно урезать калории в два раза и сидеть на кефире, просто уберите соусы и пищевой мусор: снеки, газировку и фастфуд. Пейте больше чистой воды — парадокс, но именно она помогает почкам слить застольные отеки.

По тренировкам правило одно: не геройствовать, первые дни только долгие прогулки или лёгкое восстановительное кардио. Если идёте к железу — сделайте круговую тренировку на всё тело с весами на 30-40% меньше обычных рабочих. Ваша задача — мягко разогнать кровь и лимфу, а не ставить рекорды. Дайте телу три-четыре дня такого бережного режима, и вода майских праздников уйдёт сама, без травм и ненависти к себе.

