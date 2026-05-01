Доктор объяснила, к чему приводит привычка есть стоя и на бегу

Привычка перехватить какой-нибудь пирожок с кофе прямо на ходу, не тратя времени на неспешный перекус за столиком, захватывает все больше людей. Даже рестораторы бьют тревогу: люди заскакивают, берут кофе "на вынос" и спешат дальше по делам - чек падает, бизнес страдает. Но нас больше волнует, как привычка есть стоя влияет на здоровье. Оказывается, ничего хорошего это нашему организму не дает. Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова назвала "Российской газете" минимум три неприятных последствия такого поведения.

"Сначала давайте разберемся, что происходит в желудке, когда вы едите стоя. Система пищеварения - это не химическая воронка, куда можно бросить еду и забыть. Это отлаженный механизм, соединяющий механический и химический процессы, и он напрямую зависит от положения тела", - объясняет доктор Тарасова.

1. Давление на нижний пищеводный сфинктер (НПС) - клапан между пищеводом и желудком

"Когда вы стоите, гравитация тянет еду и желудочный сок прямо вниз. Казалось бы, что тут плохого - еда из пищевода быстрее попадает в желудок... Но есть нюанс: тонус НПС ("замка", который не пускает кислоту из желудка обратно в пищевод) в вертикальном положении снижен. Почему? Природа задумала так, что в покое (сидя или лежа) сфинктер расслабляется, чтобы пропустить пищу, а в вертикальном положении он должен быть напряжен, чтобы мы не "срыгивали" содержимое желудка в вертикальном положении и, в особенности, во время ходьбы и бега. Но если вы едите стоя, вы постоянно находитесь в "активном" положении, и сфинктер не успевает адекватно сомкнуться", - поясняет Ольга Тарасова.

Результат: Кислота из желудка забрасывается в пищевод. Это называется гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Вы ощущаете изжогу, кислый привкус во рту, иногда жжение за грудиной.

2. Нарушается скорость эвакуации еды (как быстро желудок опорожняется)

"Желудок - это мышечный мешок. Он перемешивает пищу с желудочным соком, превращая ее в жидкую кашицу (химус), а затем порционно проталкивает в двенадцатиперстную кишку. Когда вы стоите (тем более, если двигаетесь), давление в брюшной полости повышается. Это ускоряет прохождение пищи. Казалось бы, хорошо - нет застоя. Но слишком быстрое опорожнение (синдром демпинга) так же вредно, как и слишком медленное. Желудок не успевает как следует обработать пищу, крупные куски попадают в тонкий кишечник, где начинают бродить и гнить. Усвоение питательных веществ ухудшается, токсины накапливаются", - отмечает эксперт

Результат: Возникает вздутие, метеоризм, может развиться диарея (понос) или, наоборот, возникают спастические запоры.

3. Стоя мы съедаем больше - риск переедания

"Нейрогастроэнтерология (наука, изучающая, как мозг связан с кишечником и управляет пищеварением) утверждает: чувство сытости приходит через 15-20 минут после начала еды, и объем съеденного тут не очень-то и важен. Когда вы едите стоя, отвлечены, смотрите в телефон или бежите куда-то, ваш мозг не успевает получить сигнал о насыщении. Вы едите быстрее, заглатываете больше воздуха (аэрофагия), и в итоге съедаете на 30-50% больше, чем планировали", - объясняет врач.

Результат: Желудок растягивается, возникает ощущение тяжести, распирания, а в долгосрочной перспективе избыток еды приводит к ожирению и хроническому воспалению.

Кому категорически нельзя есть стоя?

Если у вас установлены диагнозы - еда стоя вам противопоказана:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - усиливается заброс кислоты из желудка в пищевод.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - в положении стоя увеличивается давление на диафрагму, есть риск ущемления грыжи.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки - нарушается моторика, замедляется заживление.

Синдром раздраженного кишечника с диареей - ускоренная эвакуация содержимого желудка провоцирует обострение болезни.

После операций на желудке (резекция, гастрошунтирование) - риск демпинг-синдрома (слабость, потливость, сердцебиение после еды).

Диабет (диабетический гастропарез) - ускоряется всасывание глюкозы, что ведет к скачкам сахара.

Почему тогда в Сети полно блогеров, утверждающих, что есть стоя - полезно?

"Часто блогеры рассказывают, что в японских монастырях монахи едят стоя, а значит, это полезно для осанки и пищеварения. Да, действительно, есть культурные национальные традиции: например, "стоячие" трапезы в некоторых провинциях Китая и Японии, закусочные "тэмпура-бары" в Токио, где нет стульев. Но, во-первых, порции там минимальны (кусочек рыбы, ложка риса), во-вторых, еда палочками замедляет процесс поглощения пищи, да и вообще на Востоке принято есть медленно, смакуя. В-третьих, это не каждодневная привычка, не система, а быстрый перекус, которым пользуются время от времени. В любом случае, адаптировать это на нашу реальность (съесть стоя тарелку борща с котлетой) нельзя", - говорит Ольга Тарасова.

Немногие ситуации, когда действительно показано есть стоя или строго в вертикальном положении (при определенных условиях) - это профилактика аспирации у пожилых с дисфагией (нарушением глотания) и у пациентов с инсультом: вертикальное положение снижает риск попадания пищи в трахею. "Но, как вы понимаете, это исключительные ситуации, и там пациента кормят под контролем специалиста, и, разумеется, не на бегу", - отмечает эксперт.

Если быстро перекусить необходимо, можно ли смягчить последствия еды стоя?

"Я понимаю: жизнь не всегда позволяет сесть и перекусить без спешки. У вас пересменка пять минут, рваный график, дальняя дорога. Но и в таких случаях нужно постараться свести негативные последствия к минимуму", - объясняет доктор.

Вот компромиссные правила:

Выбирайте правильную позу. Если не можете сидеть, хотя бы прислонитесь спиной к стене (вертикальная опора снижает внутрибрюшное давление) и немного согните колени (расслабляет диафрагму).

Разделите порцию на 2-3 приема. Вместо одного сэндвича за раз - съешьте половинку, пройдите 100 метров, потом доешьте вторую.

Жидкую и горячую пищу - только сидя. Суп, чай, кофе. В вертикальном положении жидкость моментально забрасывается из желудка обратно в пищевод.

Не наклоняйтесь над раковиной или столом, заглатывая бутерброд. Держите спину прямой.

Жуйте медленнее (даже стоя). Чтобы выработать привычку, на первых порах контролируйте себя, считайте до 20 при каждом кусочке. Это немного обманывает мозг, давая ему дополнительное время на обработку сигнала сытости.

После еды стоя бежать не нужно. Лучше всего - медленно пройдитесь (не садитесь и не ложитесь!). Ходьба в течение 10-15 минут после еды стимулирует перистальтику, не вызывая рефлюкса.