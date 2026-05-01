Сдавать кровь станет сложнее: Минздрав резко расширил список противопоказаний — коснется почти каждого

Ведомство опубликовало документ, который кардинально пересматривает правила допуска граждан к донации. Наиболее серьезные корректировки затронули временные ограничения: если раньше после контакта с носителем ВИЧ достаточно было выждать четыре месяца, то теперь этот период вырос до 365 календарных дней.

Кроме того, в список оснований для временного отвода включили хирургические вмешательства, вакцинацию, прием определенных групп лекарств (включая глюкокортикостероиды), визиты к стоматологу и даже бытовые травмы. Сроки зависят от конкретного случая — минимальный отвод составляет 10 дней, максимальный достигает года.

Расширился и перечень постоянных противопоказаний, при которых сдавать кровь запрещено навсегда. В него вошли целые группы заболеваний: инфекционные, аутоиммунные, неврологические, сердечно-сосудистые и онкологические.

Для ужесточения лабораторного контроля документ вводит обязательное тестирование образцов на маркеры ВИЧ, гепатитов B и C, а также сифилиса с применением современных иммунологических и молекулярно-биологических методов. Перед первой сдачей крови разрешат проводить экспресс-тестирование на гемотрансмиссивные инфекции, а в случае сомнительных результатов образцы направят в референс-лаборатории для многоступенчатой проверки.

Еще одно важное нововведение касается архивации документов. Срок хранения бумажных анкет доноров после донации вырос в шесть раз — с 5 до 30 лет, а электронные базы данных будут сохранять информацию на протяжении 50 лет.

Документ также вводит расширенное типирование эритроцитарных антигенов — это позволит точнее подбирать компоненты крови для пациентов и повысить безопасность переливаний в целом.

