Онищенко назвал секрет активного долголетия

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал труд одним из главных секретов здорового и активного долголетия, так как человек должен быть уверен, что приносит кому-то пользу.

"Активное долголетие предполагает работу. Человек должен быть уверен, что кому-то приносит пользу. И это прежде всего работа, творчество, какие-то другие возможности, познавание мира, выполнение какой-то другой полезной общественной деятельности", - сообщил РИА Новости академик.

Он добавил, что, согласно политической программе, нужно увеличить среднюю продолжить жизни, причем речь идет о продолжительном и активном долголетии.​

