Россиянам объяснили, почему можно потолстеть от питьевой воды

Покупатель уверен, что делает правильный выбор: на упаковке написано «без сахара», «с витаминами», «с магнием» или «с лимоном», однако это самообман. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный технолог минеральной и питьевой воды «Новотерская» Виктория Манаенко.

«Сегодня все больше людей отказываются от сладкой газировки в пользу "более здоровой альтернативы" — воды со вкусом или витамином. Возникает ощущение, что такой продукт помогает контролировать вес и даже способствует похудению. На практике ситуация часто оказывается противоположной. Человек продолжает набирать вес, не понимая причины. Основная проблема — подмена понятий и самообман, связанный с тем, что воспринимается как "вода"», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в большинстве случаев это напитки с добавками — подсластителями, ароматизаторами и консервантами.

«Даже если на лицевой стороне указано "без сахара", внутри могут находиться заменители, которые влияют на организм не менее активно. Подсластители используются для усиления вкуса и формирования привычки. Человек пьет такую "воду" чаще, чем обычную, потому что она кажется вкуснее. В результате формируется избыточное потребление, а вместе с ним — нагрузка на обмен веществ», — рассказала специалист.

Манаенко добавила, что дополнительный риск связан с тем, что такие напитки не утоляют жажду полноценно.

«Возникает иллюзия насыщения, но организм продолжает требовать жидкости. В итоге человек пьет больше, чем ему действительно нужно, и параллельно усиливает тягу к сладкому. Производители активно используют этот эффект. Вода со вкусом воспринимается как компромисс между газировкой и чистой водой. Покупатель считает, что уходит от вредных привычек, но по факту продолжает потакать тем же вкусовым стимулам», — высказалась она.

По мнению эксперта, ситуацию усугубляет наличие консервантов.

«Они увеличивают срок хранения, но одновременно добавляют дополнительную нагрузку на организм. В сочетании с подсластителями и ароматизаторами такой продукт перестает выполнять основную функцию воды — восстановление водно-солевого баланса», — отметила Манаенко.

Технолог посоветовала для максимального эффекта пить минеральную воду.

«Природная минеральная вода дает другой эффект, чем питьевая. Вода, добытая из глубинных источников и поступающая на розлив напрямую по минералопроводу без контакта с внешней средой, сохраняет естественный баланс элементов, сформированный природой. Дополнительная очистка через фильтры, имитирующие природные процессы, позволяет сохранить структуру воды без вмешательства в ее состав. Именно за счет этого такая вода используется не только для утоления жажды, но и в лечебно-профилактических целях», — рекомендовала эксперт.

В заключение она объяснила, что простой способ избежать самообмана при покупке воды во время похудения — внимательно читать состав и информацию о ее происхождении.