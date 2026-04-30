Россияне стали чаще проходить диспансеризацию и медосмотры, число профилактических мероприятий по полису обязательного медицинского страхования за год выросло на 10%, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

«В 2025 году объем профилактических мероприятий по ОМС достиг 107,8 млн комплексных посещений — это на 10,3% больше показателей 2024 года», — заявил председатель фонда Илья Баланин.

По его словам, по сравнению с 2020 годом объем профилактических медицинских осмотров вырос в 2 раза при финансовом обеспечении 114,8 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатель 2020 года. Объем диспансеризации увеличился в 6,5 раза.

Так, в прошлом году на диспансеризацию приходится 69,2 млн комплексных посещений, а финансирование составило почти 219 миллиардов рублей, что в 7,1 раза выше уровня 2020 года.

По словам Баланина, рост финансирования в несколько раз и рост охвата населения говорят о том, что система ОМС все активнее фокусируется на профилактике. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, своевременно назначать необходимое лечение, снижать риски развития осложнений, улучшать общее состояние здоровья населения и сокращать долгосрочные затраты на лечение тяжелых форм заболеваний.