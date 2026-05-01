Поздний ужин — плохая идея: как не навредить здоровью

Многие часто сдвигают ужин. Сначала дела, работа, дом, и только потом — еда. Но исследования показывают: важно не только что вы едите, но и когда. И в этом вопросе, как ни крути, время играет не последнюю роль.

Наш организм живет по своим внутренним часам, и в течение дня он работает по-разному. Об этом говорит, например, доктор Франк Шир из Бригамской женской больницы. Одно и то же блюдо утром и вечером воспринимается организмом не одинаково. И если ужин сильно затягивается, начинаются проблемы: ухудшается обмен веществ, растет уровень сахара в крови, а жиры перерабатываются медленнее, отмечает канал Hi-Tech Mail.

Есть конкретные данные. Команда ученых под руководством Дейзи Дуань из Университета Джонса Хопкинса выяснила: ужин в 22:00 дает более высокий скачок сахара в крови и хуже влияет на переработку жиров, чем прием пищи в 18:00. И это даже если человек не ложится спать сразу. Все дело, в том числе, в мелатонине — гормоне, который вечером готовит организм ко сну и заодно мешает нормально справляться с сахаром.

Поздние ужины бьют сразу по нескольким фронтам. Они усиливают аппетит, снижают расход калорий и запускают накопление жира. В итоге растут риски ожирения, диабета второго типа и других проблем с обменом веществ. Не самая приятная перспектива.

Интересный момент: когда основная часть калорий приходится на первую половину дня, это помогает и вес держать под контролем, и в целом чувствовать себя лучше. Есть данные, что те, кто ужинает раньше, спят крепче и дольше. А некоторые исследования вообще связывают поздние приемы пищи с повышенными рисками для здоровья — вплоть до серьезных последствий.

При этом четкого «идеального» времени пока нет, мнения ученых немного расходятся. Но в одном они сходятся: поздно есть — плохая привычка. Оптимально — ужинать за 2–3 часа до сна, примерно в промежутке с 17:00 до 19:00. Да, звучит непривычно, но организм скажет спасибо.

Конечно, если иногда поели позже — ничего страшного. Паниковать точно не стоит, да и ложиться спать голодным — тоже не лучший вариант. Проблема начинается, когда такие ужины становятся системой.

Если есть привычка есть поздно, лучше не ломать себя резко. Гораздо проще постепенно сдвигать график. Начать с базовых вещей: не пропускать завтрак, нормально обедать, а не перебиваться на ходу. Добавить в рацион больше белка, клетчатки и полезных жиров — такая еда насыщает и помогает не набрасываться на еду вечером.

Некоторым помогает простой прием — установить для себя время, после которого кухня «закрыта», например после 20:00. В итоге все сводится к привычке: без резких движений, шаг за шагом. И тогда ранний ужин перестает казаться чем-то неудобным и становится обычной частью дня.