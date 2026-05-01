Врач назвал главную ошибку при приеме таблеток от давления

Врач назвала главную ошибку при приеме таблеток от давления
При повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не при скачках.
«Самой главной ошибкой будет нарушение регулярности приема препарата. Когда пациенты считают, что можно пить лекарство через день или сегодня пить утром, а завтра вечером. Через некоторое время человеку начинает казаться, что таблетки не помогают, и он вовсе бросает их пить», - рассказала «Свободной Прессе» врач-кардиолог Поликлиника.ру Анастасия Яценко.
Еще при постоянной терапии иногда случается, что человек с утра встает, измеряет давление, у него 120, и он считает, что при таких показателях лекарства принимать не нужно.
«Но лекарства имеют накопительный эффект и работают только в случае, если принимать их регулярно. Когда пациенты приходят и говорят: «У меня давление 120, я сегодня лекарства не пила, не пила уже три дня, вот теперь у меня давление 160», я говорю, что это нормальная реакция. Поэтому не нужно бояться гипотензивной терапии при давлении 120», - резюмировала врач.