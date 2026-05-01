Врач назвал главную ошибку при приеме таблеток от давления

При повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не при скачках.

«Самой главной ошибкой будет нарушение регулярности приема препарата. Когда пациенты считают, что можно пить лекарство через день или сегодня пить утром, а завтра вечером. Через некоторое время человеку начинает казаться, что таблетки не помогают, и он вовсе бросает их пить», - рассказала «Свободной Прессе» врач-кардиолог Поликлиника.ру Анастасия Яценко.

Еще при постоянной терапии иногда случается, что человек с утра встает, измеряет давление, у него 120, и он считает, что при таких показателях лекарства принимать не нужно.