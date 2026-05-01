Назван неожиданный вред приема рыбьего жира

Одна из омега-3 кислот из рыбьего жира может ухудшать восстановление мозга после повторных легких травм.

Речь идет об эйкозапентаеновой кислоте, или EPA. В экспериментах на животных ее накопление в мозге после употребления рыбьего жира было связано с нарушением восстановления сосудов, ухудшением кровоснабжения и признаками когнитивного снижения после травмы.

В отличие от другой омега-3 кислоты, DHA, EPA активнее вовлекалась в обменные процессы после повреждения и могла мешать нормальному ремонту сосудистой системы, пишет "Лента.ру".

Ученые также обнаружили, что EPA нарушала работу эндотелиальных клеток — клеток, выстилающих сосуды. В условиях, похожих на состояние после травмы, она снижала способность сосудов к восстановлению и росту, что может ухудшать питание тканей мозга и повышать уязвимость к долгосрочным последствиям.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают, что омега-3 всегда вредны.

