Диетолог объяснил, какую колбасу можно есть без вреда для здоровья

Любое заводское колбасное изделие содержит большое количество добавок и усилителей вкуса, которые негативно влияют на организм. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какая колбаса может быть условно полезной, а от какой лучше отказаться полностью.

Диетолог напомнил, что Всемирная организация здравоохранения ранее обозначила колбасные продукты как пищу, потенциально провоцирующую развитие онкологических заболеваний. Даже если колбаса изготовлена по старым нормативам, например 1947 года, она не равноценна куску мяса или курицы, из которых её сделали.

«Этот продукт на Западе называют «джанк-фуд» — мусорная еда. Пользы от неё нет никакой, на 80% обычно это пища, содержащая жир», — объяснил Антон Поляков.

По словам эксперта, безопасной нормы колбасы не существует. Лучше постараться полностью исключить её из своего меню.

Единственный вариант условно полезной колбасы — домашняя. Диетолог уточнил, что такой продукт нужно готовить самостоятельно из натурального мяса и коптить естественным путём, без использования добавок вроде «жидкого дыма». Только такую колбасу, по мнению врача, можно есть без серьёзных опасений.

