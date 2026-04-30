Отвар из луковой шелухи: зачем его пьют при менопаузе и как это делать

Луковая шелуха — один из тех бабушкиных ингредиентов, которые внезапно возвращаются в велнес-повестку. Ей приписывают поддержку сосудов, снижение приливов и общую гармонизацию организма в период менопаузы. В шелухе действительно есть флавоноиды (в первую очередь кверцетин) и антиоксиданты.

Но это, конечно, никак не очередной секретный способ получить гормональную терапию в обход фармы и не замена лечению. Это мягкое дополнение, которое может немного повлиять на самочувствие, но не решает системные проблемы — это важно понимать. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, в чем суть метода с луковой шелухой.

Почему вообще говорят о пользе при менопаузе

Кверцетин — вещество с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В теории он может поддерживать сосуды и снижать выраженность воспалительных реакций.

«Плюс шелуха содержит микроэлементы и растительные соединения, которые могут слегка поддерживать обменные процессы. На практике это означает не какой-то фантастически прекрасный эффект, а мягкую фоновую поддержку», — объясняет эксперт.

Влияет ли это на гормоны и приливы

Прямого влияния на уровень эстрогенов у луковой шелухи нет — это не фитоэстроген в классическом смысле, поэтому ожидать гормонального эффекта не стоит. Но за счет влияния на сосуды и нервную систему некоторые женщины отмечают, что приливы становятся менее резкими и не такими частыми. Это косвенный эффект, и он индивидуален — но он действительно есть.

Как правильно готовить отвар

Берут шелуху от 1-2 луковиц, хорошо промывают, чтобы убрать пыль и загрязнения. Заливают примерно 500 мл воды и кипятят 10-15 минут, затем дают настояться и процеживают. Отвар получается насыщенного янтарного цвета. Хранить его лучше не больше суток в холодильнике, потому что это не стабильный продукт.

Как употреблять

Пьют небольшими порциями — примерно по половине стакана 1-2 раза в день.

«Лучше всего тут ориентироваться на самочувствие: если принимать средство вам комфортно и есть положительный эффект, — можно продолжать, если нет — смысла себя заставлять и страдать тоже особого нет», — подчеркивает врач.

Ограничения и здравый смысл

Ну и повторимся еще раз, луковая шелуха — не панацея. При выраженных симптомах менопаузы (частые приливы, сильная бессонница, резкие перепады давления) одного отвара недостаточно. Также стоит быть осторожнее при проблемах с ЖКТ или склонности к аллергии. В любом случае это дополнительный инструмент — один из многих, а не основа общей стратегии работы с гормонами.