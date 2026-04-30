Анализы, которые стоит держать под контролем: чек-ап для женщин раз в год

Женщины живут дольше мужчин — это подтверждают и статистика, и наблюдения врачей. Но важно понимать: продолжительность жизни не всегда равна ее качеству. За внешним благополучием могут скрываться хроническая усталость, гормональные сбои, дефициты и заболевания, которые долго не дают о себе знать.

Женский организм умеет адаптироваться и компенсировать нарушения, иногда годами, поэтому профилактика выходит на первый план. А какая лучшая профилактика? Правильно, регулярно посещать врачей и сдавать анализы. Это помогает заметить изменения задолго до появления симптомов, скорректировать питание, образ жизни или лечение и сохранить здоровье на долгие годы. Вместе с врачом-терапевтом и кардиологом Аллой Ионовой разбираем ключевые исследования, которые стоит проходить каждой женщине ежегодно.

Клинический анализ крови

Это базовое исследование, с которого начинается практически любой чек-ап. Оно показывает уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов — основных клеток крови, отвечающих за перенос кислорода, иммунитет и свертываемость. Даже небольшие отклонения могут говорить о скрытых проблемах, включая анемию, воспалительные процессы или нарушения в работе костного мозга.

«Особую ценность анализ имеет тем, что способен выявить сбои еще до появления симптомов. Если вы чувствуете слабость, замечаете бледность кожи или частые головокружения, клинический анализ крови поможет понять, связано ли это с дефицитами или другими нарушениями», — говорит Алла.

Лейкоцитарная формула и СОЭ

«Дополнение к общему анализу крови, которое помогает глубже оценить состояние иммунной системы. Лейкоцитарная формула показывает, какие именно клетки иммунитета активны, и позволяет предположить природу проблемы — бактериальную, вирусную или аллергическую», — отмечает эксперт.

СОЭ — показатель, который реагирует на любые воспалительные процессы в организме. Он не указывает на конкретную причину, но сигнализирует о том, что в организме что-то происходит. В сочетании с другими данными показатель помогает врачу быстро сориентироваться в ситуации.

Общий анализ мочи

Простой, но очень информативный тест, который отражает работу почек и мочевыделительной системы. Он показывает наличие белка, бактерий, солей, а также клеток крови, которые в норме не должны присутствовать в моче.

«Часто именно этот анализ первым указывает на скрытые воспаления, нарушения обмена веществ или начальные стадии заболеваний почек. Даже если нет выраженных симптомов, изменения в моче могут стать ранним сигналом, который нельзя игнорировать», — говорит терапевт.

Глюкоза крови

Анализ на глюкозу позволяет оценить углеводный обмен и выявить предрасположенность к сахарному диабету. Повышенный уровень сахара может долго не давать явных симптомов, но при этом постепенно повреждать сосуды и внутренние органы.

«Особенно важно контролировать этот показатель при наличии факторов риска: лишнего веса, малоподвижного образа жизни или наследственной предрасположенности. При необходимости врач может дополнить обследование более точными тестами», — сообщает Алла.

Липидный профиль

Анализ отражает состояние жирового обмена и включает показатели общего холестерина, а также его фракций. Он помогает оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин ухудшения здоровья с возрастом. Вреден не весь холестерин. Баланс между «хорошими» и «плохими» фракциями имеет решающее значение. Даже при нормальном общем уровне холестерина скрытые нарушения могут увеличивать риск атеросклероза", — комментирует эксперт.

Ферритин и железо

Показатели позволяют оценить не только текущее содержание железа в крови, но и его запасы в организме. Именно ферритин показывает, хватает ли ресурса на будущее. Дефицит железа часто развивается незаметно. Он может проявляться выпадением волос, хронической усталостью, снижением концентрации и одышкой. При этом гемоглобин долго остается в пределах нормы, поэтому без анализа проблему легко пропустить.

Витамин D

Играет важную роль не только в здоровье костей, но и в работе иммунной системы и нервной регуляции. Его дефицит может отражаться на уровне энергии, настроении и устойчивости к инфекциям.

«В условиях недостатка солнечного света уровень витамина D часто снижается, особенно в холодное время года. Контроль показателя позволяет вовремя скорректировать дефицит и избежать долгосрочных последствий», — сообщает врач-терапевт.

Витамин B12

Необходим для нормальной работы нервной системы и кроветворения. Его недостаток может вызывать слабость, ухудшение памяти, онемение конечностей и даже депрессивные состояния.

«Особенно важно следить за этим показателем людям с ограничениями в питании и в возрасте старше 50 лет. Дефицит развивается постепенно, но оказывает заметное влияние на качество жизни», — отмечает Алла.

ТТГ и гормоны щитовидной железы

Тиреотропный гормон — основной маркер работы щитовидной железы. Он показывает, как регулируется выработка гормонов, влияющих на обмен веществ, температуру тела и уровень энергии.

«При отклонениях дополнительно оценивают уровни Т3 и Т4. Даже небольшие нарушения могут проявляться изменением веса, отеками, усталостью и проблемами со сном, поэтому контроль этих показателей крайне важен», — говорит эксперт.

Половые гормоны

«Эстрадиол, прогестерон и тестостерон играют ключевую роль в женском организме. Они регулируют менструальный цикл, влияют на состояние кожи, костей, настроение и репродуктивную функцию», — отмечает Алла.

Нарушение их баланса может проявляться нерегулярным циклом, проблемами с зачатием, изменением веса и состояния кожи. Анализы позволяют понять причину этих изменений и подобрать корректную тактику.

Биохимия крови

Комплекс показателей, включающий белок, билирубин, ферменты печени и маркеры работы почек. Он дает общее представление о состоянии внутренних органов и обменных процессов. С его помощью можно выявить нарушения в работе печени, почек и сердца еще до появления выраженных симптомов. Это особенно важно при приеме лекарств, изменении питания или наличии хронических заболеваний.

Дополнительные анализы по показаниям

В некоторых случаях врач может рекомендовать расширенное обследование. К таким анализам относятся инсулин, гликированный гемоглобин, гормоны стресса, антитела к щитовидной железе и показатели свертываемости крови.