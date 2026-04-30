Эксперт объяснила, почему при стрессе одни худеют, а другие набирают вес

Почему в стрессовой ситуации одни люди совсем теряют аппетит, а другие не могут остановиться у холодильника? Ответ кроется в детстве, объяснила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

По словам эксперта, детские паттерны поведения во многом определяют реакцию на стресс во взрослом возрасте. Если ребёнок регулярно получал сладкое в качестве награды или утешения — «ешь конфету, и все пройдёт» — у него формируется устойчивая ассоциация еды с положительными эмоциями. Взрослея, человек подсознательно использует ту же модель: когда случаются неприятности, возникает желание «заесть» проблему.

Массовая культура только укрепляет эту связь, отмечает Махова. Футболка с котиком и надписью «если тебе грустно — поешь» — яркий пример того, как еда подаётся как универсальное утешение.

Главное, подчёркивает специалист, — научиться отличать физический голод от попытки справиться с неприятными переживаниями с помощью еды. И делать это без чувства вины и без обвинений в адрес родителей, которые, скорее всего, просто не знали другого способа утешить ребёнка.

