Эксперт объяснила, почему при стрессе одни худеют, а другие набирают вес

Почему в стрессовой ситуации одни люди совсем теряют аппетит, а другие не могут остановиться у холодильника? Ответ кроется в детстве, объяснила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Эксперт объяснила, почему при стрессе одни худеют, а другие набирают вес
По словам эксперта, детские паттерны поведения во многом определяют реакцию на стресс во взрослом возрасте. Если ребёнок регулярно получал сладкое в качестве награды или утешения — «ешь конфету, и все пройдёт» — у него формируется устойчивая ассоциация еды с положительными эмоциями. Взрослея, человек подсознательно использует ту же модель: когда случаются неприятности, возникает желание «заесть» проблему.

Массовая культура только укрепляет эту связь, отмечает Махова. Футболка с котиком и надписью «если тебе грустно — поешь» — яркий пример того, как еда подаётся как универсальное утешение.

Главное, подчёркивает специалист, — научиться отличать физический голод от попытки справиться с неприятными переживаниями с помощью еды. И делать это без чувства вины и без обвинений в адрес родителей, которые, скорее всего, просто не знали другого способа утешить ребёнка.

