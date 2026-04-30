Названы продукты, опасные из-за сахара

Эндокринолог клинической больницы Минздрава Московской области в Красногорске Гульнара Закирова предупредила, что регулярное злоупотребление сахаром сокращает активное долголетие примерно на 5-10 лет. Сахар провоцирует стрессы и «помогает» хроническим заболеваниям, пишет Pravda.ru.

© Вести Подмосковья

Наиболее опасны рафинированные углеводы с высоким гликемическим индексом в газированных напитках, кондитерских изделиях и в промышленной выпечке. Большое потребление таких продуктов ведет к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенной нагрузке на печень.

По словам Гульнары Закировой, общий ущерб от сахара также зависит от генетики человека и его образа жизни. Лучше выбирать здоровую альтернативу сладкому. Такими продуктами являются орехи, фрукты, растительный белок.

«Избыток сахара провоцирует хроническое воспаление и повреждает сосуды на клеточном уровне. Это ускоряет износ внутренних систем и нарушает метаболические процессы, что напрямую ведет к преждевременному старению организма», — предупреждает нутрициолог Алексей Дорофеев.

Медицина не настаивает на полном отказе от сахара, но придерживаться норм калорийности и сохранять физическую активность нужно в любом случае. Десерты в меру вполне допустимы при здоровом метаболизме и без лишнего веса. Главное - избежать формирования инсулинорезистентности, открывающей путь к диабету второго типа и системному воспалению.