Эксперты назвали народные средства для оздоровления волос

Эксперты рассказали, как поддержать здоровье волос с помощью народных средств. Перед использованием рекомендуется сделать тест, чтобы избежать негативных реакций, сообщает «Общественная Служба Новостей.

Народные средства помогают укрепить корни волос, устранить проблемы кожи головы, сделать волосы более гладкими и послушными. Для ухода часто используют масла. Касторовое стимулирует рост волос, репейное укрепляет волосы и помогает бороться с перхотью. Также в базовое масло можно добавлять эфирные, например, масло розмарина, кедра или мяты. Они способствуют питанию кожи.

Эффективны маски и эссенции. Витамины, входящие в их состав, препятствуют выпадению волос. Кофеин стимулирует микроциркуляцию, а кератиновые эссенции укрепляют кожу головы и волосы.

Классикой народной медицины считаются травяные настои. Эксперты рекомендуют настойку из крапивы, так как она помогает бороться с перхотью и жирностью, успокаивающий отвар ромашки или календулы и бодрящие настои мяты и розмарина.

Также известно, что луковый сок стимулирует рост волос. Яблочный уксус в растворе с водой в соотношении 1:3 нормализует рН кожи и снижает жирность. Медовое масло увлажняет и питает кожу.

Эксперты отметили, что важно соблюдать регулярность процедур и комбинировать различные методы. Втирать средства в кожу следует массажными движениями.

Важно помнить, что самолечение опасно и требует обязательной консультации врача, так как неправильно подобранные препараты могут усугубить болезнь, вызвать побочные эффекты или замаскировать симптомы серьезных заболеваний.

