Диетолог раскрыла главного врага старения

Диетолог Вэл Уорнер рассказала, какой напиток помогает бороться с окислительным стрессом, который ведет к старению клеток и хроническим заболеваниям, предупредила диетолог Вэл Уорнер. Главного врага старения она раскрыла в беседе с изданием Eating Well.

По словам Уорнер, уменьшить окислительный стресс помогает матча. В этом напитке содержится множество антиоксидантов: эпигаллокатехин-3-галлат, рутин, кверцетин и хлорофилл. Диетолог добавила, что в матче их больше, чем в зеленом чае.

Кроме того, матча содержит пребиотические компоненты, питающие полезные микробы в кишечнике и таким образом стимулирующие здоровое пищеварение и иммунитет. Кроме того, в этом напитке много кофеина и L-теанина — небелковой аминокислоты, которая содержится в матча в относительно высоких концентрациях — 6,1 миллиграмма на литр.

«L-теанин работает вместе с кофеином, способствуя спокойствию и концентрации энергии, без ощущения нервозности, которое некоторые люди испытывают из-за кофе. Это поддерживает ясность ума, концентрацию внимания и когнитивные функции», — заключила Уорнер.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.