Диетологи назвали самый полезный хлеб

Хлеб должен быть в ежедневном рационе, но не любой. Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности разработали «хлебную пирамиду», чтобы помочь россиянам выбрать самый полезный хлеб и правильно сочетать его с продуктами, пишет aif.ru.

На вершине полезности оказался цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями. Он богат витаминами, клетчаткой и микроэлементами, обеспечивает длительное насыщение и поддерживает здоровье кишечника. Диетологи советуют есть его на завтрак или обед вместе с овощами, зеленью, нежирной рыбой, птицей, яйцами или творогом. Дневная норма — до 150-200 граммов, что составляет примерно три-четыре куска.

Чуть уступает цельнозерновому ржаной хлеб, который также богат витаминами и минералами, но содержит меньше клетчатки. Его лучше употреблять в обед с первыми блюдами, соленьями, рыбой или мясом. Однако людям с повышенной кислотностью желудка стоит быть осторожнее.

Белый хлеб из пшеничной муки диетологи рекомендуют есть не чаще двух-трёх раз в неделю, желательно в первой половине дня в подсушенном виде. А вот батоны из муки высшего сорта с добавлением сахара и жиров ближе к десерту — их можно позволить себе лишь один-два куска раз в неделю.

На вершине пирамиды — сдобные изделия вроде пирожков и круассанов, которые по сути являются кондитерскими продуктами с минимальной пищевой ценностью.

