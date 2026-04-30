Определен самый вредный перекус

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал жареные сосиски в тесте самым вредным для здоровья вариантом перекуса. О недостатках этого блюда он предупредил россиян в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

По словам Полякова, организм не получает никакой пользы ни от теста, ни от сосиски. При этом блюдо, приготовленное в духовке, он посчитал более приемлемым вариантом по сравнению с жареными аналогами.

«Лучше пропустить перекус, чем питаться такой пищей», — заявил врач.

Доктор добавил, сосиски в тесте не только не приносят пользы, но и провоцируют появление лишнего веса из-за высокой калорийности. Он призвал избегать перекусов на бегу и быть внимательным при выборе фастфуда.

