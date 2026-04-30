Врач назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни

Американская телеведущая и ревматолог Натали Азар назвала простой тест для предсказания продолжительности жизни. Ее способ проверки здоровья приводит издание UpWorthy.

По словам Азар, этот тест подойдет людям в возрасте от 51 года до 80 лет. Чтобы выполнить его, нужно сначала встать и попытаться сесть на пол со скрещенными ногами, а затем снова встать. При этом важно не помогать себе руками и не использовать никаких частей тела, кроме ног и туловища.

Этот тест позволяет оценить здоровье сердца, равновесие, ловкость, силу мышц спины и ног и гибкость, объяснила врач. Она отметила, что максимум за тест можно получить 10 баллов. При этом по одному баллу нужно вычитать, если во время подъема и опускания человек опирался на руку, колено или бедро сбоку, а также клал руку на колено или бедро.

«Низкая оценка в семь раз повышает вероятность смерти в ближайшие шесть лет, показали исследования. А восемь баллов или выше — это то, что надо», — добавила ревматолог.

