Эксперт объяснил, в чем опасность обуви на плоской подошве

Врач-ортопед Дмитрий Горковский объяснил в беседе с «Чемпионатом», в чём опасность обуви на плоской подошве. По его словам, кеды и балетки могут сыграть злую шутку, принося вред, как и высокие каблуки.

«Совершенно плоская подошва — это крайность, которая не даёт стопе нормально амортизировать и перегружает уже пятку. Оптимальная высота каблука с точки зрения физиологии составляет примерно два-четыре сантиметра», — сказал эксперт.

Небольшой подъём создаёт адекватный угол для стопы. Он помогает равномерно распределить вес между пяточной костью и передним отделом, разгружает икроножную мышцу и даёт голеностопу работать как положено. Высокие каблуки можно спокойно оставлять для коротких выходов на мероприятия, а для активной жизни рекомендуется выбирать обувь, которая помогает телу нормально двигаться.

