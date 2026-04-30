Гастроэнтеролог объяснила, кому нельзя есть киви с кожурой

Многие привыкли очищать киви от пушистой кожуры, даже не подозревая, что выбрасывают самую полезную часть плода. Однако некоторым людям есть киви с кожурой противопоказано. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала Екатерина Титова — гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета.

Титова объяснила, что киви — это не просто клетчатка, а уникальный продукт для желудочно-кишечного тракта благодаря трём компонентам:

фермент актинидин — расщепляет белки, помогая переваривать мясо, рыбу и творог, предотвращая гниение и вздутие. Особенно полезен людям с пониженной кислотностью и после 40 лет;

двойная клетчатка (нерастворимая — «метла» для стенок кишечника, растворимая — гель, впитывающий токсины и холестерин);

природный пребиотик — инулин и олигосахариды кормят полезные бифидобактерии.

Согласно исследованию 2021 года, два киви в день увеличивают частоту стула на 50% эффективнее чернослива или отрубей. При этом фрукт не вызывает синдрома «ленивого кишечника».

По мнению гастроэнтеролога, большинству людей есть киви с кожурой можно и нужно, поскольку до 30% всей клетчатки плода содержится именно в кожуре. Также в ней в три раза выше, чем в мякоти, концентрация флавоноидов и антиоксидантов. Кроме того, ворсинки содержат белок актинидин, полезный для здоровых людей.

Однако не всем можно есть киви с кожурой. Она противопоказана людям с острым язвенным колитом или болезнью Крона в стадии обострения (грубая клетчатка может травмировать воспалённую слизистую), с очень чувствительной эмалью зубов (кислота кожуры может вызвать реакцию), а также пациентам с острым гастритом с эрозиями.

Титова раскрыла простой лайфхак для тех, кто брезгует ворсинками:

Если вас смущает «пушистость», но выбрасывать пользу жалко, тщательно вымойте киви щёткой и ошпарьте кипятком 10 секунд. Ворсинки станут мягкими и незаметными, а кожура — приятной на вкус.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.