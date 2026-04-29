Перепелиные яйца: польза и вред для организма мужчин, женщин, противопоказания
Это ценный диетический продукт с высоким содержанием легкоусвояемого белка, что особенно важно для спортсменов.
«Перепелиные яйца давно заняли свою нишу в кулинарии и диетологии. Их можно увидеть и в салатах, и в ресторанной подаче, и в детском меню, а в ряде стран Азии и Восточной Европы они традиционно считаются "оздоравливающим" продуктом. Чаще всего их используют как мини-альтернативу куриным яйцам: три-четыре перепелиных яйца соответствуют одному куриному по количеству белка, но выглядят более эффектно в блюдах и удобны для порционного сервирования», — Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.
Полезные свойства перепелиных яиц
С точки зрения состава перепелиные яйца действительно довольно питательны. В пересчёте на 100 г они содержат около 158 ккал, 13 г белка и 11 г жиров, а также практически полный набор незаменимых аминокислот. По данным сравнительных анализов, по массе они дают больше некоторых витаминов и минералов, чем куриные: особенно витамина B12, рибофлавина (B2), витамина A, железа и фосфора.
В меньших количествах присутствуют витамин D, фолаты, селен и цинк, которые играют важную роль в работе иммунной системы и антиоксидантной защите. Такое сочетание делает перепелиные яйца концентрированным источником микронутриентов при небольшой массе одной единицы.
Потенциальная польза для здоровья связана прежде всего с общими эффектами яиц как продукта: высококачественный белок поддерживает мышечную массу и восстановление тканей, а жирорастворимые витамины и холин важны для работы нервной системы и мозга. Повышенное содержание витамина B12, железа и фосфора помогает в поддержании нормального кроветворения и энергетического обмена, что особенно актуально при повышенных нагрузках и в период восстановления.
Благодаря наличию витамина A, биотина, селена и ряда антиоксидантов перепелиным яйцам приписывают положительное влияние на состояние кожи и волос: эти нутриенты участвуют в синтезе коллагена, защите клеточных мембран и нормальной работе сальных желёз. Кроме того, белок и жиры яиц создают хороший эффект насыщения, что при умеренном употреблении может даже помочь контролировать аппетит и стабилизировать пищевое поведение.
Благодаря витаминам A, группы B, железу, цинку и селены они поддерживают иммунную систему и улучшают сопротивляемость инфекциям. Что касается пищеварения, то хороший аминокислотный состав и наличие фосфолипидов поддерживают здоровье слизистых, но прямых клинических доказательств специфического «лечения желудка» перепелиными яйцами пока нет.
Потенциальный вред перепелиных яиц
При всех плюсах важно учитывать и потенциальные риски. Во-первых, перепелиные яйца, как и куриные, могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с уже существующей аллергией на яйцо.
Во-вторых, несмотря на распространённое мнение о «меньшем риске сальмонеллы», санитарные службы по-прежнему рекомендуют термически обрабатывать любые яйца, особенно при питании детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Часть источников упоминает более высокую концентрацию лизоцима и более высокую температуру тела перепелов как факторы, снижающие риск бактериального загрязнения, но это не отменяет базовых принципов пищевой безопасности.
Отдельная тема — употребление при беременности и грудном вскармливании. С точки зрения состава перепелиные яйца могут быть полезным источником белка, железа, холина и витаминов A и B12, однако именно беременным и кормящим особенно важно избегать сырого или недоготовленного яйца из-за риска пищевых инфекций.
Кроме того, избыточное количество яиц (включая перепелиные) повышает суммарную нагрузку холестерином, что при уже имеющейся гиперхолестеринемии или заболеваниях печени может быть нежелательно. В целом современные диетологические рекомендации допускают употребление яиц при большинстве состояний, но с учётом общего рациона и по согласованию с врачом.
Чрезмерное употребление перепелиных яиц может стать проблемой и у здоровых людей. В пересчёте на массу они содержат больше холестерина, чем куриные (в районе 840 мг на 100 г против примерно 370-400 мг для куриных). При склонности к нарушениям липидного обмена и сердечно-сосудистым заболеваниям врачи советуют не превращать яйца (в любом виде) в основное блюдо каждого приёма пищи.
Как правильно готовить и употреблять перепелиные яйца?
Для здорового взрослого рекомендуется четыре-шесть перепелиных яиц в день (что приблизительно соответствует одному-двум куриным), для детей — два-три, а для пожилых — три-четыре, с учётом общего рациона. Людям с диабетом, тяжёлой дислипидемией, подагрой или заболеваниями печени количество лучше согласовывать с врачом.
Готовить перепелиные яйца можно так же, как куриные: варить вкрутую и всмятку, жарить, запекать в формочках, добавлять в салаты, супы, рамен, рисовые и овощные блюда. Благодаря небольшому размеру они особенно удобны для украшения бутербродов, канапе, закусок и детских блюд.
Важно соблюдать базовые правила безопасности: мыть яйца перед использованием, не употреблять треснутые экземпляры, тщательно прогревать приготовленные блюда, особенно если их едят дети, беременные или пожилые люди.
Хороший вариант сбалансированного употребления — добавлять перепелиные яйца к овощным салатам, крупам, цельнозерновым тостам, то есть сочетать их с продуктами, богатыми клетчаткой и растительными жирами.
В целом перепелиные яйца — питательный продукт с высокой концентрацией белка, витаминов A, D, группы B, железа, фосфора и других микронутриентов, который может поддерживать иммунитет, нервную систему, кожу и волосы в составе разнообразного рациона. Потенциальный вред связан с:
- аллергией;
- рисками пищевых инфекций при употреблении сырых или недоготовленных яиц;
- возможной перегрузкой холестерином и калориями при чрезмерном потреблении;
- необходимостью осторожности у беременных, кормящих и людей с хроническими заболеваниями.
Оптимальная стратегия — включать перепелиные яйца в рацион как один из источников животного белка и микронутриентов, соблюдать разумные порции и не забывать о базовых правилах безопасности и термической обработки.
Источники
- Al-Ghamdi MS, Al-Shammari MF. Quail egg consumption and its role in improving blood vessel health. Heart Health J. 2017.
- Ali AH, Ismail MI, Ibrahim AA. Biochemical effects of quail egg consumption on glucose and lipid metabolism. Food Chem Toxicol. 2019.
- Ahmed AA, Farouk ME, El-Gohary AM. Zinc supplementation in quail eggs enhances male fertility: A clinical study. Reprod Biol Endocrinol. 2020.
- Ahmed M, Khan S, Malik T. Antioxidative properties of quail eggs in vascular health. J Nutr Biochem. 2018.
- Park J, Yoon S, Choi K. Nutritional benefits of quail eggs in cardiovascular health. Clin Nutr Res. 2019.