Эксперт рассказал о значимости щитовидной железы для организма

Люди часто не замечают сигналы, которые подает организм. Они могут списывать усталость на работу, лишний вес — на возраст, а раздражительность — на сложный характер. Однако настоящей причиной перечисленного может оказаться серьезный сбой в эндокринной системе, спровоцированный неполадками с щитовидной железой, об этом рассказала заведующая межрайонным эндокринологическим центром на базе городской больницы № 33 Ирина Кузьмина контент-партнеру "РГ" "Pravda-nn.ru".

© РИА Новости

Щитовидная железа — это небольшой орган в форме бабочки, расположенный на передней поверхности шеи. Он является настоящим дирижером нашего тела — от его неправильной работы страдает весь организм, в первую очередь сердечно-сосудистая и нервная системы.

Основной задачей органа эксперт называет выработку гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), которые регулируют обмен веществ, влияют на работу сердца и нервной системы, а также на настроение человека.

Есть много заболеваний щитовидной железы, самые распространенные из них — гипотиреоз и тиреотоксикоз. Опасность болезней заключается в том, что их симптомы похожи на обычную усталость или стресс.

При гипотиреозе щитовидная железа по каким-либо причинам не может обеспечить организм достаточным уровнем гормонов. Часто причиной является аутоиммунный тиреоидит — хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. В зависимости от скорости развития заболевания, возраста пациента и сопутствующих заболеваний могут быть разные симптомы. Эксперт отмечает, что наиболее часто пациенты сталкиваются со слабостью, повышенной утомляемостью, сухостью кожных покровов, ломкостью волос и ногтей, запорами, отечностью лица, прибавкой массы тела и нарушением менструального цикла.

Во время заболевания в анализах можно заметить снижение уровня гемоглобина. Также необходимо проводить исследование антител к ТПО (тиреопероксидазе), которые считаются главным маркером аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Кроме того, необходимо сделать УЗИ органа. Во время лечения современными препаратами восполняется дефицит того, что организм не может выработать сам.

При гипертиреозе, как и при тиреотоксикозе, повышается синтез гормонов щитовидной железы. Причин может быть много, выявить ее — задача врача.

Эксперт рассказал, что проявлениями тиреотоксикоза являются частый пульс, утомляемость, слабость, повышенный аппетит при снижении массы тела, раздражительность, перепады настроения, потливость, чувство жары в теле. Это заболевание опасно для сердца, так как в сердечной мышце постепенно развиваются изменения, из-за которых нарушается ритм и возникает сердечная недостаточность.

Пациенту может потребоваться как лекарственная терапия или радиойодтерапия, так и хирургическое лечение. Выбор врача будет зависеть от причин заболевания.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы стоит включить в рацион йодированную соль и морепродукты, отказаться от курения и научиться справляться со стрессом.