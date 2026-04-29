Назван главный секрет здорового долголетия

Позитивное мышление и целеустремленность являются принципами здорового долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, эти качества помогут россиянам увеличить продолжительность жизни. Он добавил, что главное – всегда иметь жизненную цель и сохранять продуктивность.

Ранее Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению и сделать акцент на увеличении продолжительности здоровой жизни. Он обратил внимание, что раньше приоритетом было продление продолжительности жизни и лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

До этого Владимир Путин допустил, что продолжительность жизни можно увеличить до 150 лет, однако этого всегда будет мало. Президент добавил, что сейчас Россия стремится к тому, чтобы этот показатель в стране составил в среднем 80 лет.