Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», когда бег может положительно влиять на психику. По её словам, это происходит во время участия в коллективных стартах. Тогда на нейрофизиологическом уровне включается феномен межличностной синхронизации: когда десятки людей движутся в одном ритме, зеркальные нейроны (клетки мозга, активирующие эмпатию при наблюдении за действиями других) формируют чувство общности, а лимбическая система снижает реакцию на угрозу.

«Организм переключается с режима «выживания» на режим «восстановления». Кортизол падает, растёт выработка окситоцина (гормон привязанности и доверия) и эндорфинов — внутренних опиоидов, которые притупляют физическую и эмоциональную боль. Это не метафора, а измеримый сдвиг в нейрохимии», — сказала эксперт.

Во-первых, в это время включается компенсация дофаминового дефицита. Постоянный скроллинг истощает систему вознаграждения мозга. Длительная ритмичная нагрузка с чётким финишем возвращает предсказуемость и чувство «я могу влиять на результат». Во-вторых, феномен контролируемого стресса. Масс-старт даёт легальный выход для адреналина в безопасных условиях: есть трасса, волонтёры, медики, но сохраняется ощущение преодоления. В-третьих, снижение социального давления. В таких форматах не нужно «держать лицо». Общение строится вокруг общего действия, что особенно ценно для людей с повышенной тревожностью.