Как правильно подготовить аптечку для выезда на природу

Фармспециалист Валентина Милованова назвала в рубрике «Теперь вы знаете» распространённую ошибку при подготовке аптечки для выезда на природу.

© Чемпионат.com

«Базовый принцип: аптечка должна быть компактной, а её содержимое — соответствовать реальным навыкам пользователя. Если человек не владеет техникой инъекций, шприцы и ампульные препараты в дорожной сумке не нужны», — сказала эксперт.

По словам Миловановой, распространённая ошибка — стремление собрать аптечку «с запасом» и включить в неё антибиотики или сильные обезболивающие. На природе, как правило, они не требуются и без назначения врача могут нанести больше вреда, чем пользы.