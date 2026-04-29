Доктор назвал неочевидный способ выглядеть на десять лет моложе

Здоровье кишечника помогает сохранять молодость и выглядеть на 10 лет моложе. Об этом рассказала акушер-гинеколог и эндокринолог Екатерина Волкова.

По словам специалиста, состояние кишечника напрямую влияет не только на пищеварение, но и на внешний вид, уровень энергии и самочувствие. Он отвечает за усвоение витаминов, иммунитет и обмен веществ. Более того, микрофлора кишечника связана с работой мозга, настроением и памятью.

С возрастом микробиом меняется, особенно у женщин после 40 лет из-за снижения уровня эстрогенов. Это может вызывать вздутие, нестабильный стул, набор веса, а также ухудшение кожи и волос.

«Чтобы почувствовать себя бодрее и энергичнее, в первую очередь не ищем «волшебную таблетку», а поддерживаем здоровье кишечника», — подчеркнула Волкова.

Врач посоветовала добавить в рацион больше клетчатки, сократить быстрые углеводы и не принимать антибиотики без назначения. Также важны управление стрессом и регулярная физическая активность — они помогают поддерживать баланс микрофлоры и общее здоровье организма.