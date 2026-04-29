Действительно ли полезен модный протеиновый хлеб

Если верить рекламе, протеиновый хлеб можно есть без вреда для фигуры и с пользой для здоровья. То, насколько эти обещания соответствуют реальности оценила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина в беседе с KP.RU.

Эксперт подтвердила, что модный протеиновый хлеб действительно содержит белок, жизненно необходимый для нормальной работы организма. Однако она отметила, что необязательно покупать специальную продукцию, так как белок содержит любой хлеб. Например, классический пшеничный на 7,5-8 процентов состоит из белка, мультизерновой на 11,4 процента, а цельнозерновой — примерно на 12 процентов.

«Это на уровне или выше, чем в отварной фасоли или нуте», — отметила Савкина.

Специалист добавила, что, выбирая протеиновый хлеб, обращать внимание следует не только на количество белка, но и на калорийность продукта. По ее мнению, если на 10 граммов белка приходится 340 калорий, то это плохой вариант. Более здоровым она назвала соотношение 6,6 грамма белка на 200 килокалорий.

Ранее диетолог Никола Людлам-Рейн опровергла популярный миф, что красное мясо вредит здоровью. По ее словам, негативный эффект будет, если есть мясо в очень больших количествах или злоупотреблять колбасами.