Красное мясо: правда ли, что оно необходимо при дефиците железа, кому и как

Тема железа и красного мяса обычно подается в связке, но на практике все не так однозначно. Железо действительно критично для организма, а дефицит — одна из самых частых проблем, особенно у женщин. Но вопрос не только в том, есть мясо или нет, а в форме железа, усвоении и конкретной ситуации.

Важно понимать: питание — это поддержка, а не лечение в тяжелых случаях, но при грамотном подходе оно может серьезно влиять на уровень железа и самочувствие. Кроме того, все мы разные — одни практикуют веганство и сыроедение и прекрасно себя чувствуют, а у других и при полноценном рационе гемоглобин все равно падает до критических значений. Нутрициолог Элина Королева рассказала, в чем тут дело.

Почему именно красное мясо — важна форма железа

В продуктах есть два типа железа: гемовое и негемовое. Гемовое содержится в мясе и усваивается лучше — примерно на 15-30%, тогда как растительное железо усваивается хуже и сильнее зависит от сопутствующих факторов.

«Красное мясо — один из основных источников именно гемового железа. Поэтому при дефиците его часто рекомендуют в первую очередь: оно дает более предсказуемый результат, особенно если уровень уже снижен», — объясняет эксперт.

Обязательно ли мясо при дефиците железа

Нет, не обязательно, но это самый простой путь. Теоретически можно закрывать потребность за счет растительных источников — бобовых, зелени, круп — но там многое зависит от сочетаний и усвоения. На практике при выраженном дефиците или анемии питание само по себе часто не справляется, и подключаются препараты (например, те же капельницы), и только потом можно поддерживать оптимальный уровень гемоглобина мясом.

Кому это особенно важно

В первую очередь — женщинам детородного возраста, особенно при обильных менструациях. Также — беременным, людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, вегетарианцам и тем, кто активно занимается спортом.

«У этих групп риск дефицита выше, а значит, вопрос источников железа становится более практическим, чем теоретическим. Здесь смотрят не на идеологию питания, а на анализы и состояние — и, кстати, в говяжьей печени примерно 6-9 мг железа на 100 г, это втрое больше, чем в мясе», — подчеркивает врач.

Как есть мясо, чтобы железо реально усваивалось

Само по себе мясо — не гарантия улучшения состояния, важно, с чем его едят. Витамин C (овощи, зелень, цитрусовые) улучшает усвоение железа, а чай, кофе и кальций могут его снижать. Также имеет значение регулярность, лучше небольшие порции несколько раз в неделю, чем редкие приемы по выходным, например. И не обязательно есть только говядину — подходят и другие виды мяса.

Где проходит граница разумного

Красное мясо — полезный продукт, но не универсальный ответ на все вопросы по здоровью крови. Да и вообще, избыточное потребление связано с другими рисками других систем организма, поэтому важен баланс. Если есть подозрение на дефицит железа, сначала имеет смысл сдать анализы, а не просто на всякий случай менять рацион. Тогда становится понятно, нужно ли корректировать питание, подключать добавки или искать причину глубже.