Диетолог опровергла миф о мясе

Опасность красного мяса сильно преувеличена, уверена диетолог Никола Людлам-Рейн. Миф о вреде мясных блюд она опровергла в беседе с изданием The Telegraph.

Специалистка отметила, что в умеренных количествах красное мясо не вредит здоровью, к тому же оно снабжает организм важными питательными веществами, такими как железо и витамины группы B. По ее словам, опасность для здоровья несут скорее переработанные мясные продукты.

Людлам-Рейн заверила, что полностью отказываться от красного мяса не нужно.

«Красное мясо может быть частью здоровой диеты, если соблюдать умеренность», — подчеркнула специалистка.

Диетолог порекомендовала не есть красное мясо каждый день, выбирать щадящие способы приготовления, а также добавлять в рацион другие источники белка и большое количество растительной пищи.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник рекомендовала использовать для шашлыка курицу, индейку, нежирную рыбу или говядину. По ее словам, эти виды мяса наиболее безопасны для пищеварения.