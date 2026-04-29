Гастроэнтеролог рассказала, как не отравиться шашлыком в майские праздники

В майские праздники многие отправятся на природу жарить шашлыки. Однако неправильное приготовление мяса и нарушение правил хранения продуктов могут привести к тяжёлому отравлению. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с URA.RU объяснила, как этого избежать.

По словам специалиста, сырое мясо часто содержит различные бактерии — сальмонеллу, кишечную палочку, листерии. При правильной термической обработке они погибают, но если шашлык не прожарен до конца, это может вызвать неприятные симптомы, в том числе тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, а иногда и температуру с ознобом.

Особенно опасно недожаривать курицу — она чаще других видов мяса заражена сальмонеллой. Готовый шашлык нельзя оставлять на столе на несколько часов: в тепле бактерии размножаются мгновенно.

Чтобы избежать отравления, нужно покупать мясо только у сертифицированных продавцов, жарить его до полной готовности: внутри не должно быть розовых участков, а сок должен быть прозрачным.

При появлении тошноты, рвоты, диареи и болей в животе главное — избежать обезвоживания. Врач рекомендует пить воду, некрепкий чай или аптечные растворы для восстановления электролитов. Если состояние не улучшается, поднимается температура или начинаются сильные боли, нужно вызывать скорую помощь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.