Почему вы просыпаетесь уставшими, даже если спали достаточно

Если человек регулярно просыпается уставшим, несмотря на 7–8 часов сна и комфортные условия, стоит обратить внимание на состояние тела. Напряжение в области шеи, грудной клетки и поясницы может мешать полноценному расслаблению ночью, рассказал «Газете.Ru» остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«В результате сон становится поверхностным и менее восстанавливающим: человек просыпается с ощущением тяжести, скованности, отсутствием бодрости и ясности головы. Такие зоны напряжения нередко формируются после перенесенных травм, воспалений, операций. В этом случае принципиально важно не просто работать с зоной дискомфорта, а находить и устранять первопричину напряжения – именно это позволяет восстановить нормальное расслабление тела во сне», — заметил врач.

На качество сна также влияют внешние факторы. Хроническое напряжение в мышцах может формироваться из-за длительного нахождения в статичной позе – например, при неправильной позе из-за не эргономичной работы за компьютером или зависания в смартфоне.

«Слишком жесткий матрас может создавать избыточное давление на ткани, а слишком мягкий не обеспечивает достаточной поддержки. В обоих случаях мышцы продолжают оставаться в напряжении. Подушка должна поддерживать не только середину шеи (как большинство ортопедических подушек), но и область шейно-грудного перехода. Если эта зона не поддерживается, самые перегруженные нижнешейные диски сжатыми даже во сне», — рассказал врач.

Для улучшения качества сна Симкин рекомендует обеспечить тишину, комфортную температуру и темноту в спальне, приток свежего воздуха, а также подобрать подходящие матрас и подушку. Однако ключевым фактором остается состояние самого тела: без мягкого устранения внутренних напряжений даже идеальные условия сна могут не дать полноценного восстановления.