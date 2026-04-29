Врач назвал неочевидный секрет долголетия известного 99-летнего телеведущего

Лондонский терапевт и специалист по долголетию Мохаммед Энаят назвал неочевидный секрет долголетия популярного британского телеведущего Дэвида Аттенборо, которому 8 мая исполнится 100 лет. Врача цитирует издание Independent.

По словам Энаята, чтобы долго жить, важно не только избегать стресса и вести здоровый образ жизни. Врач заверил, долголетию способствуют и косвенные факторы: наличие цели в жизни, а также общение.

При этом 99-летнего Аттенборо врач назвал ярким примером человека с четким пониманием цели в жизни, ясной системой ценностей и чувством сообщества.

«Беседы и обмен опытом с соседями, семьей и друзьями могут помочь человеку оставаться активным, поддерживать свою нервную систему, находить цель и мотивацию для начала дня. Наличие людей, которые поддержат в трудный момент, действительно важно для улучшения качества жизни», — заключил Энаят.

