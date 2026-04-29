Стало известно, какие продукты защитят почки от болезней

Чтобы поддержать здоровье почек, стоит обогатить свой рацион брусникой, клюквой и чёрной смородиной.

Также полезно в умеренных количествах употреблять лимонный сок, передаёт «Общественная Служба Новостей».

Даже один стакан тёплой воды с лимонным соком перед завтраком, сообщает СМИ, может снизить риск проблем с почками.

Всё это благодаря цитрату — веществу в составе лимона, которое препятствует образованию камней.

В свою очередь чёрная смородина способствует выведению солей из организма. Аналогичный эффектом будет от употребления и других ягодах. Речь идёт о бруснике и клюкве, которые богаты витамином C и органическими кислотами.