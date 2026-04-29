Как можно прокачать иммунитет, чтобы не болеть

Один из наиболее частых вопросов, который врач слышит от пациента – как «прокачать» иммунитет, чтобы не болеть. Усилить иммунитет можно через сон, питание и физическую активность, рассказала «Газете.Ru» Врач- терапевт клиники «Будь здоров» Анна Абраменкова.

«На самом деле наша иммунная система – слишком сложно настроенный механизм, и любое вмешательство в него приводит либо к непредсказуемым, либо к предсказуемым, но очень печальным последствиям. Но можно помочь ему работать как следует. Поверьте, он будет вам благодарен. Во-первых, важно наладить сон. Пока мы спим, меняется скорость и интенсивность многих процессов, происходящих в организме. Это необходимо для перезагрузки, без нее все системы организма истощаются и эффективность их работы резко падает. Спите не менее 8 часов в сутки и соблюдайте режим сна и отдыха», — заметила доктор.

Во-вторых, важно соблюдать принципы здорового питания. По словам доктора, если в питании наблюдается дефицит, например, клетчатки или белков, возникают проблемы с восполнением потраченных защитных веществ и строительством новых клеток.

Поэтому рацион должен быть полноценным. Также полезно периодически сдавать анализы крови на предмет дефицита белка, тех или иных витаминов и микроэлементов. Какие именно анализы необходимо сдать и что принимать по результатам – подскажет врач.