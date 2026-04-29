Диетолог раскрыла простой способ не попасть в сахарную зависимость

Диетолог Елена Соломатина считает, что сладкое лучше есть в сочетании с клетчаткой.

Под сахарной зависимостью врачи понимают устойчивую тягу к сахару и продуктам с его содержанием. В таком состоянии человеку трудно контролировать, что и сколько он ест: он переедает, а при долгом отсутствии сладкого может сталкиваться с тревожностью и постоянной усталостью.

В разговоре с "Радио 1" врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что полностью запрещать себе сладкое не нужно, но действовать стоит разумно – сочетать его с клетчаткой.

– Ось "кишечник-мозг" прямая. То, как мы вообще относимся к окружающему, в каком мы настроении, зависит от того, как ведут себя наши бактерии. Они управляют мозгом. В сладостях натуральных, которые идут с клетчаткой – яблоко, мандарин – всё работает иначе. Клетчатка – это корм для наших полезных бактерий, – отметила эксперт.

А если мы выпиваем сок, особенно осветлённый, то фактически подкармливаем сахаром только условно-патогенные бактерии, пояснила специалист.

Она также добавила, что вместо тортов и шоколада можно выбрать, к примеру, мандарин. Так организм получит и приятный вкус, и витамины, и флавоноиды, которые помогают сохранять витамин С, и клетчатку.

Специалист напомнила, что для многих людей чай без чего-то сладкого уже будто не чай, обязательно нужна "вишенка на торте". При этом сладкое не избавляет от депрессии. Оно лишь ненадолго дает эффект облегчения, за который потом приходится расплачиваться воспалением, упадком сил и перепадами настроения.

Единственный по-настоящему безопасный вариант "сладкого антидепрессанта" – это фрукты и ягоды в цельном виде, вместе с кожурой и перегородками", подчеркнула Соломатина.