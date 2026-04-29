Как китайские чаи могут помочь побороть зависимость от кофе

Эксперт Мария Касперович в беседе с изданием «Абзац» рассказала, что может помочь побороть зависимость от употребления кофе.

Как заметила собеседница издания, при наличии зависимости от кофе можно переходить на чаи. Она привела пример, что китайские чаи содержат достаточно много кофеина.

Касперович обратила внимание на то, что чашка кофе утром — это прекрасно, но не более того, ведь излишняя стимуляция организма небезопасна. Она обратила внимание на то, что организм потребует повышать дозировку, и зависимость все равно возникает, и в этом случае единственное, что можно сделать, — это осознанно ограничить себя.

Эксперт предостерегает от чрезмерного употребления кофе, поскольку это может привести к повышению давления, тахикардии, учащенному сердцебиению и излишнему возбуждению, что негативно сказывается даже на здоровом организме.