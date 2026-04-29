Невролог поделилась неожиданным способом быстро уснуть при бессоннице

Если привычные способы заснуть не помогают, стоит попробовать необычный подход – техники парадоксальной интенции.

Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-невролог, специалист по лечению тревожных расстройств Юлия Прокофьева.

По её словам, популярный метод счёта овец перед сном зачастую не работает, так как попытка контролировать процесс засыпания таким образом активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон.

В этой связи Прокофьева предлагает пойти от обратного – применить техники парадоксальной интенции.

«Например, можно мысленно повторить: «Я буду лежать с открытыми глазами и стараться НЕ спать». Ещё один вариант – когнитивное перемешивание: нужно представлять случайные нейтральные образы, чтобы «обмануть» бдительность мозга и облегчить засыпание», – резюмировала невролог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-сомнолог Павел Кудинов назвал неочевидную причину развития бессонницы.