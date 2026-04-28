Онколог дал важные советы людям, чьи родственники болели раком

Если среди родственников встречались случаи рака, важно внимательно отнестись к собственному здоровью.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По её словам, собранные сведения о болезнях близких помогут врачу точнее оценить индивидуальные риски и подобрать нужные анализы.

При оценке рисков, отметила она, стоит учитывать не только ближайших родственников, но и данные о заболеваниях бабушек, дедушек, тётей и дядей.

«Диагноз «рак» у близкого человека – это не только тяжёлое эмоциональное испытание, но и повод всерьёз задуматься о собственном здоровье, – подчеркнула Пурцхванидзе. – Однако паника не принесёт пользы. Гораздо важнее выстроить стратегию профилактики и наблюдения за своим здоровьем».

В частности, она советует зафиксировать не только случаи онкологии, но и другие хронические болезни в семье.