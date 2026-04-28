Врач назвал привычку, которая вредит здоровью сильнее сигарет

Электронные сигареты могут вредить здоровью сильнее, чем традиционное курение, считает врач-онколог Уильям Ли. Его мнение приводит издание Daily Mirror.

Врач отметил, что многие считают вейпинг более безопасной альтернативой сигаретам, однако научные данные говорят об обратном. По словам онколога, в лабораторных и клинических наблюдениях зафиксировано, что вещества в жидкостях для вейпов способны повреждать клетки и повышать риск развития рака.

«Вейпинг определенно представляет собой фактор риска рака, и есть основания полагать, что химические вещества в таких продуктах могут сильнее повреждать ДНК, чем традиционный табак», — подчеркнул врач.

При этом он назвал любую форму курения разрушительной для здоровья привычкой.

Также отмечается, что регулярное использование никотиновых устройств может ухудшать работу сердца и сосудов и снижать выносливость организма при физических нагрузках.

Ранее невролог и психиатр Полина Вахромеева предупредила, что курение может спровоцировать проблемы с памятью у молодых людей. По ее словам, на работу мозга также негативно влияют недосып, стресс и употребление алкоголя.