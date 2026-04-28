Эксперт перечислил самые важные правила в тренировках после 40 лет

Персональный тренер Тайлер Рид назвал самые важные правила в тренировках после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт рекомендовал делать ставку на продуманные силовые тренировки. Важно уделить внимание семи базовым упражнениям, которые вместе дают системную нагрузку на все ключевые группы мышц и помогают замедлить возрастные изменения.

В число таких упражнений входят становая тяга и приседания со штангой на спине, а также выпады, развивающие силу ног и баланс. Отдельную группу формируют «верхние» комплексы: подтягивания, жим лежа и жим над головой, которые укрепляют спину, грудь и плечевой пояс и помогают держать осанку и объемы верхней части тела.

