Ловушка обезболивающих: почему начинается зависимость и как от нее избавиться

Боль — это естественный сигнал организма о проблеме, которую нужно решить. Однако в современном мире, где доступ к болеутоляющим средствам стал проще, чем когда-либо, многие начинают воспринимать любую боль как нечто, что нужно немедленно заглушить. И именно здесь кроется коварная ловушка — зависимость от болеутоляющих.

Это не просто привычка, а серьезное состояние, которое может разрушить жизнь человека. Как избавиться от вредной зависимости, нам рассказала врач-терапевт, врач общей практики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Ярославцева.

Почему возникает зависимость от болеутоляющих

Болеутоляющие (анальгезирующие) средства — это лекарственные препараты, которые ослабляют или устраняют болевые ощущения. Они не лечат причину боли, а лишь уменьшают ее интенсивность.

«Сами по себе они не „вредны“ — проблема возникает тогда, когда они начинают использоваться регулярно и без понимания причины боли», — рассказывает наш эксперт.

Причин, почему болеутоляющие принимают по поводу и без, много, и чаще всего они переплетаются между собой:

Физиологическая зависимость — некоторые болеутоляющие обладают мощным обезболивающим эффектом, воздействуя на рецепторы в мозге. При регулярном приеме организм адаптируется к их присутствию, и при прекращении приема возникает синдром отмены.

Психологическая зависимость — человек начинает ассоциировать болеутоляющее с облегчением, покоем и даже с чувством «нормальности». Без таблетки он чувствует тревожность, раздражительность.

Хроническая боль — люди, страдающие от хронической боли (например, при артрите, мигрени, послеоперационных состояниях), часто принимают болеутоляющие длительное время. В таких случаях риск развития зависимости выше.

Эмоциональные и психологические факторы — стресс, тревога, депрессия могут подталкивать к поиску «быстрого решения» проблем в виде таблетки.

Доступность препаратов — свободная продажа болеутоляющих усугубляет проблему.

«Отдельная история — лекарственно-индуцированная (абузусная) головная боль. Она формируется, если пациент принимает анальгетики чаще 10-15 дней в месяц. В какой-то момент обезболивающее перестает „снимать“ боль и начинает ее поддерживать. Это один из самых частых сценариев у пациентов с хронической головной болью, и распознать его без прицельного опроса бывает непросто», — объясняет врач.

Как перестать принимать болеутоляющие

По словам медика, чаще всего речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП), которые принимаются «по привычке» — при головной боли, боли в спине, суставах, иногда практически ежедневно.

«Такое применение принципиально неверно. НПВП должны назначаться в минимальной эффективной дозе и на как можно более короткий срок. При длительном приеме риски перестают быть теоретическими: мы действительно видим гастропатии вплоть до язв и кровотечений, ухудшение функции почек, дестабилизацию артериального давления, особенно у пациентов старших возрастных групп», — рассказывает специалист.

Если говорить о «привыкании», то с фармакологической точки зрения зависимости как от психоактивных веществ у НПВП нет. Но формируется устойчивая поведенческая модель: при любом дискомфорте тянуться к таблетке, не пытаясь разобраться в причине симптома.

«В такой ситуации ключевая задача — не просто „отменить препарат“, а изменить сам подход к боли. Если обезболивающее требуется регулярно, это всегда диагностическая проблема. Нужно искать источник: хроническое мышечное напряжение, неконтролируемое артериальное давление, неврологические причины, соматическая патология», — рассказывает Татьяна.

Чтобы отказаться от частого приема лекарств, нужно начать с постепенного снижения. Особенно это касается абузусной головной боли. В редких случаях нужно подключить профилактическую терапию.