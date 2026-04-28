Эксперты объяснили взрывной рост ожирения в России

За последние пять лет число россиян с диагнозом «ожирение» увеличилось более чем наполовину — на 52%. Такие данные привёл Telegram-канал «Обратная сторона телекома» со ссылкой на экспертные оценки. Одной из главных причин названа системная фальсификация продуктов питания.

Общественники бьют тревогу: многие пищевые добавки, давно запрещённые в Евросоюзе и США, в России остаются легальными. Особую опасность, по их мнению, представляет ситуация с питанием в школах и детских садах, где производители массово заменяют натуральные ингредиенты дешёвыми химическими аналогами.

Блогер и общественный деятель Сергей Колясников предложил пакет жёстких мер для исправления ситуации. Среди них — возвращение обязательных ГОСТов на продукты (особенно детские), введение оборотных штрафов за фальсификат (процент от выручки, а не фиксированная сумма), а также включение всех поставок в образовательные учреждения в систему маркировки «Честный знак».

По мнению экспертов, без государственного контроля состава продуктов эпидемия ожирения будет только усугубляться, ложась дополнительным бременем на систему здравоохранения. В Минздраве проблему признают, но конкретных шагов по усилению борьбы с фальсификатом пока не предлагают.

