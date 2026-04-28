Врач назвал главные причины участившихся жалоб на бессонницу

Врач-сомнолог София Черкасова и эксперты ORMATEK назвали главные причины участившихся жалоб на бессонницу. О том, почему люди стали хуже спать, они рассказали «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Черкасова рассказала, что за последние десятилетия средняя продолжительность сна действительно сократилась, а число жалоб на бессонницу выросло. По ее словам, это связано с изменением образа жизни: люди позже ложатся, больше времени проводят перед экранами и остаются на связи практически круглосуточно.

«Продолжительность сна сократилась особенно сильно среди подростков и людей с высокой цифровой вовлеченностью», — отметила врач.

Она подчеркнула, что даже при соблюдении режима сон может ухудшаться из-за внешних факторов. Например, свет с улицы мешает выработке мелатонина, а высокая температура в спальне не дает организму полноценно расслабиться. Дополнительное негативное влияние оказывают шум и посторонние звуки, которые вызывают частые микропробуждения.

Кроме того, важную роль играет комфорт спального места. Неподходящий матрас или подушка могут мешать телу расслабиться и увеличивать число ночных пробуждений.

Ранее врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова предупредила, что долгий сон на выходных может навредить здоровью. По ее словам, нерегулярный режим нарушает контроль уровня глюкозы в крови и провоцирует сбой циркадных ритмов.